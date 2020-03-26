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26 марта 2020, четверг, 09:51 499 Инфографика
Медицина 2020-03-26T09:51:41+02:00
Українські Новини
В Тернопольской области уже 15 человек заболели коронавирусом, из них четверо - врачи

В Тернопольской области уже 15 человек заболели коронавирусом, из них четверо - врачи

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Тернополе
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА

В то время, как в Украине 25 марта подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом COVID-19, в Тернопольской области количество зараженных коронавирусом граждан достигло 15 человек, среди которых оказались четверо врачей.

Об этом сообщает в Facebook Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 22 год.45 мин. 25 марта в области зарегистрировали 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19! 1 случай — летальный", - говорится в сообщении.

В этот же день сообщалось, что коронавирус в Тернопольской области поразил четырех врачей, из них двое - семейные врачи из Монастырского района, один врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырского района и один - врач Монастырской больницы, житель Золотого Потока Бучацкого района.

Как сообщали Українські Новини, заболевшая коронавирусом жительница Ирпеня родила здорового мальчика.

Также 25 марта от коронавируса умерла женщина из Сумской области и мужчина из Тернопольской.

Первым заболевшим коронавирусом нового типа в Тернопольской области, который был зафиксирован 20 марта, оказался 57-летний священник. А 25 марта в Тернополе коронавирусом заболел стоматолог.

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