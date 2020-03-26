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26 березня 2020, четвер, 13:41 17
Суспільство 2020-03-26T14:45:02+02:00
Українські Новини
У Тернопільській області через коронавірус майже 3,5 тис. осіб у самоізоляції

У Тернопільській області через коронавірус майже 3,5 тис. осіб у самоізоляції

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, коронавірус в Тернополі
Градусник
Градусник

3 443 жителя Тернопільської області знаходяться в самоізоляції через випадків коронавіруса в регіоні, де зафіксували вже першу смерть від COVID-19 і ще 15 випадків захворювання.

Про це Українським Новинам повідомила керівник тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ Оксана Чойчук.

"3443 людини знаходяться в самоізоляції", - сказала вона.

За її словами, це ті люди, які повернулися з-за кордону або ж контактували з хворими.

Населення Тернопільської області становить понад 1 млн осіб.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до особи, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області 15 осіб захворіли на коронавірус, з них четверо - лікарі.

Також в Україні перший випадок коронавірусу у військового.

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