У Тернопільській області через коронавірус майже 3,5 тис. осіб у самоізоляції

3 443 жителя Тернопільської області знаходяться в самоізоляції через випадків коронавіруса в регіоні, де зафіксували вже першу смерть від COVID-19 і ще 15 випадків захворювання. Про це Українським Новинам повідомила керівник тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ Оксана Чойчук. "3443 людини знаходяться в самоізоляції", - сказала вона. За її словами, це ті люди, які повернулися з-за кордону або ж контактували з хворими. Населення Тернопільської області становить понад 1 млн осіб. Як захиститися від коронавірусу: уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра; не торкайтеся до особи, в тому числі до очей, носа і рота; термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця; у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області 15 осіб захворіли на коронавірус, з них четверо - лікарі. Також в Україні перший випадок коронавірусу у військового.