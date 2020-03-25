Во Франции объявили, что число умерших от COVID-19 намного выше, чем в сводках

Настоящее число умерших во Франции от коронавирусной болезни COVID-19 "намного выше", чем в официальных отчетах. Об этом в эфире радио France Info заявил глава французской Федерации больниц Фредерик Валлету, передает агентство Reuters. По его словам, это объясняется тем, что сводка учитывает только тех, кто умирает от SARS-CoV-2 в больницах, но не включает туда тех, кто скончался дома или в домах престарелых. "Рост официальной статистики и так значительный, но абсолютные цифры, несомненно, были бы намного выше, если бы мы агрегировали то, что происходит в домах престарелых, а также учитывали людей, которые умирают дома", - сказал Валлету. Как не заболеть: мыть руки; не трогать лицо; использовать антисептик; терпмически обрабатывать продукты питания; держать дистанцию; использовать средства защиты в виде одноразовых перчаток. Коронавирус: как не заболеть Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома. Также Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц. Помимо этого Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.