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  • Во Франции объявили, что число умерших от COVID-19 намного выше, чем в сводках
25 марта 2020, среда, 16:58 14
Европа 2020-03-25T17:00:01+02:00
Українські Новини
Во Франции объявили, что число умерших от COVID-19 намного выше, чем в сводках

Во Франции объявили, что число умерших от COVID-19 намного выше, чем в сводках

Ольга Фандорина
Коронавирус, Коронавирус в мире, Смертность от коронавируса, Коронавирус во Франции
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Настоящее число умерших во Франции от коронавирусной болезни COVID-19 "намного выше", чем в официальных отчетах. Об этом в эфире радио France Info заявил глава французской Федерации больниц Фредерик Валлету, передает агентство Reuters.

По его словам, это объясняется тем, что сводка учитывает только тех, кто умирает от SARS-CoV-2 в больницах, но не включает туда тех, кто скончался дома или в домах престарелых.

"Рост официальной статистики и так значительный, но абсолютные цифры, несомненно, были бы намного выше, если бы мы агрегировали то, что происходит в домах престарелых, а также учитывали людей, которые умирают дома", - сказал Валлету.

Как не заболеть:

  • мыть руки;
  • не трогать лицо;
  • использовать антисептик;
  • терпмически обрабатывать продукты питания;
  • держать дистанцию;
  • использовать средства защиты в виде одноразовых перчаток.

Коронавирус: как не заболетьКоронавирус: как не заболеть

Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.

Также Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц.

Помимо этого Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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