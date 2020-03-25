Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц

Кабинет Министров обязал проходить медицинское обследование всех, кто имеет симптомы заболевания COVID-19, а также контактных лиц.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 марта.

"Учреждения здравоохранения будут иметь право осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, которые имеют установленный диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке", - сказано в сообщении.

Лицам, которые уклоняются от лечения в добровольном порядке, будет назначаться карантин.

Охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, где будет проходить обследование, госпитализация или карантин, будут обеспечивать Национальная полиция и Национальная гвардия.

Как сообщали Українськi Новини, в МОЗ за стуки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных.

Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.