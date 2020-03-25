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25 марта 2020, среда, 14:54 47
Кабмин 2020-03-25T14:55:29+02:00
Українські Новини
Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц

Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц

Ярина Вацяк
Кабмин, Медобследование, Коронавирус, Симптомы коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Кабинет Министров обязал проходить медицинское обследование всех, кто имеет симптомы заболевания COVID-19, а также контактных лиц.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 марта.

"Учреждения здравоохранения будут иметь право осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, которые имеют установленный диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке", - сказано в сообщении.

Лицам, которые уклоняются от лечения в добровольном порядке, будет назначаться карантин.

Охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, где будет проходить обследование, госпитализация или карантин, будут обеспечивать Национальная полиция и Национальная гвардия.

Как сообщали Українськi Новини, в МОЗ за стуки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных.

Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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