У Франції оголосили, що кількість померлих від COVID-19 набагато вище, ніж у зведеннях

Число померлих у Франції від коронавирусной хвороби COVID-19 "набагато вище", ніж в офіційних звітах. Про це в ефірі радіо France Info заявив глава французької Федерації лікарень Фредерік Валлету, передає агентство Reuters.

За його словами, це пояснюється тим, що зведення враховує лише тих, хто помирає від SARS-CoV-2 в лікарнях, але не включає туди тих, хто помер вдома або в будинках престарілих.

"Зростання офіційної статистики і так значний, але абсолютні цифри, безсумнівно, були б набагато вищою, якби ми агрегировали те, що відбувається в будинках престарілих, а також враховували людей, які помирають вдома", - сказав Валлету.

Як не захворіти:

мити руки;

не чіпати обличчя;

використовувати антисептик;

терпмически обробляти продукти харчування;

тримати дистанцію;

використовувати засоби захисту у вигляді одноразових рукавичок.

Коронавірус: як не захворіти

Як повідомляли Українські Новини, заразитися коронавірусом можна не тільки на вулиці, але й у себе вдома.

Також Кабмін дозволив примусово обстежувати людей з симптомами коронавіруса і контактних осіб.

Крім цього Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.