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  • У Франції оголосили, що кількість померлих від COVID-19 набагато вище, ніж у зведеннях
25 березня 2020, середа, 16:58 31
Європа 2020-03-25T18:00:03+02:00
Українські Новини
У Франції оголосили, що кількість померлих від COVID-19 набагато вище, ніж у зведеннях

У Франції оголосили, що кількість померлих від COVID-19 набагато вище, ніж у зведеннях

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі, Смертність від коронавіруса
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Число померлих у Франції від коронавирусной хвороби COVID-19 "набагато вище", ніж в офіційних звітах. Про це в ефірі радіо France Info заявив глава французької Федерації лікарень Фредерік Валлету, передає агентство Reuters.

За його словами, це пояснюється тим, що зведення враховує лише тих, хто помирає від SARS-CoV-2 в лікарнях, але не включає туди тих, хто помер вдома або в будинках престарілих.

"Зростання офіційної статистики і так значний, але абсолютні цифри, безсумнівно, були б набагато вищою, якби ми агрегировали те, що відбувається в будинках престарілих, а також враховували людей, які помирають вдома", - сказав Валлету.

Як не захворіти:

  • мити руки;
  • не чіпати обличчя;
  • використовувати антисептик;
  • терпмически обробляти продукти харчування;
  • тримати дистанцію;
  • використовувати засоби захисту у вигляді одноразових рукавичок.

Коронавірус: як не захворітиКоронавірус: як не захворіти

Як повідомляли Українські Новини, заразитися коронавірусом можна не тільки на вулиці, але й у себе вдома.

Також Кабмін дозволив примусово обстежувати людей з симптомами коронавіруса і контактних осіб.

Крім цього Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

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