У Франції оголосили, що кількість померлих від COVID-19 набагато вище, ніж у зведеннях

Число померлих у Франції від коронавирусной хвороби COVID-19 "набагато вище", ніж в офіційних звітах. Про це в ефірі радіо France Info заявив глава французької Федерації лікарень Фредерік Валлету, передає агентство Reuters. За його словами, це пояснюється тим, що зведення враховує лише тих, хто помирає від SARS-CoV-2 в лікарнях, але не включає туди тих, хто помер вдома або в будинках престарілих. "Зростання офіційної статистики і так значний, але абсолютні цифри, безсумнівно, були б набагато вищою, якби ми агрегировали те, що відбувається в будинках престарілих, а також враховували людей, які помирають вдома", - сказав Валлету. Як не захворіти: мити руки; не чіпати обличчя; використовувати антисептик; терпмически обробляти продукти харчування; тримати дистанцію; використовувати засоби захисту у вигляді одноразових рукавичок. Коронавірус: як не захворіти Як повідомляли Українські Новини, заразитися коронавірусом можна не тільки на вулиці, але й у себе вдома. Також Кабмін дозволив примусово обстежувати людей з симптомами коронавіруса і контактних осіб. Крім цього Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.