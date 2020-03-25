Субсидии во время карантина увеличат в среднем на 300 гривен

Кабинет министров на заседании в среду, 25 марта, поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина, который продлили до 27 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, для этого нужно зарегистрироваться в службе занятости, это можно сделать онлайн.

Кроме того, на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде.

Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

Как сообщали Українські Новини, Киев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще 22 марта.

Ранее, 23 марта, Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

А в МОЗ за стуки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных.

Также Тернопольськой области зафиксировали четвертую в Украине смерть от коронавируса. Умерший контактировал с со священником на похоронах в Залещиках, который первым заболел коронавирусом.

Кроме того, мы писали, что заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.