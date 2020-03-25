Городские власти Запорожья вводят чрезвычайную ситуацию

После того, как в Запорожье зафиксировали первый случаи заражения новым коронавирусом, местные власти решили ввести в городе чрезвычайную ситуацию.

Об этом заявил мэр города Владимир Буряк в Facebook и Телегорам-канал COVID-19.Запорожье.

"Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", — написал Буряк.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости", — добавил он.

По словам мэра, городские больницы готовы к приему людей с коронавирусом. Сегодня местная власть выделит еще 100 млн грн на нужды больниц для лечения пациентов.

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