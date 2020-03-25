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25 марта 2020, среда, 12:28 196
Политика 2020-03-25T12:30:13+02:00
Українські Новини
Городские власти Запорожья вводят чрезвычайную ситуацию

Городские власти Запорожья вводят чрезвычайную ситуацию

Кира Молчанова
Запорожье, коронавирус в Украине, чрезвычайная ситуация, Коронавирус в Запорожье
Флаг Запорожья
Флаг Запорожья

После того, как в Запорожье зафиксировали первый случаи заражения новым коронавирусом, местные власти решили ввести в городе чрезвычайную ситуацию.

Об этом заявил мэр города Владимир Буряк в Facebook и Телегорам-канал COVID-19.Запорожье.

"Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", — написал Буряк.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости", — добавил он.

По словам мэра, городские больницы готовы к приему людей с коронавирусом. Сегодня местная власть выделит еще 100 млн грн на нужды больниц для лечения пациентов.

Как сообщали Українські Новини, в Волынской области коронавирус подтвердили у 7-летней девочки.

сегодня в стране зафиксировали четвертую смерть от коронавируса. Умер житель Тернопольской области.

Всего в мире по состоянию на сегодня больше 400 тысяч заболевших COVID-19.

За 24 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 185 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, заболевшая COVID-19 жительница Ирпеня родила мальчика. Состояние обоих удовлетворительное.

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