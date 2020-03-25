Рубль внезапно скакнул вверх. Курс российской нацвалюты на 25 марта

Вто время, как доллар и евро продолжают расти, в среду, 25 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 24 марта, повысился на 7 копеек до 3,10 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи также повысился на 1 копейку и составляет 3,64 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 25 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,10 3,65 Максимальный 3,40 4,00 Минимальный 2,50 3,45

Как сообщали Українські Новини, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

В свою очередь НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 марта на 0,30 коп. до 28,3544 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,19 коп. до 27,5991 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 марта, на 33,98 коп. до 27,7728 UAH/USD.