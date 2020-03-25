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25 березня 2020, середа, 10:52 45
Економіка 2020-03-25T12:15:02+02:00
Українські Новини
Рубль раптово злетів. Курс російської нацвалюти на 25 березня

Рубль раптово злетів. Курс російської нацвалюти на 25 березня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В той час, як долар і євро продовжують рости, в середу, 25 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 24 березня, підвищився на 7 копійок до 3,10 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу також підвищився на 1 копійку і становить 3,64 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 25 березня:

  Долар США Євро 10 россійських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,5991 28,3544 29,5178 30,5106 3,10 3,65
Максимальний 27,8500 29,5000 29,9000 31,0000 3,40 4,00
Мінімальний 27,3000 28,1000 28,8000 30,0000 2,50 3,45

Як повідомляли Українські Новини, фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари нинішньому спекулятивним курсом.

У свою чергу НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 березня на 0,30 коп. до 28,3544 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,19 коп. до 27,5991 UAH/USD.

Крім того, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 березня, на 33,98 коп. до 27,7728 UAH/USD.

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