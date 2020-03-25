Ворвался арктический холод и ветра: объявлен первый уровень опасности

Сегодня, 25 марта, в Украине из-за вторжения арктического воздуха ожидается сильное похолодание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что ночью похолодает до -7 градусов.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что осадков 25 марта не ожидается, однако вместе с холодом будет ветрено.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 25 марта в южной части порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - отметили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, 25 марта в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов.

А после существенных морозов в Украину ворвется весеннее тепло.

Также арктический антициклон принесет мороз со снегом: вслед за коронавирусом в Украину идет непогода

Кроме того, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз с природными катаклизмами, засухами и потопами.