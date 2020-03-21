Природные катаклизмы, засухи и потопы: синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз

В то время, как по мнению синоптиков, аномальная жара превратит Европу к концу века в пустыню, необратимые изменения климата приведут также к тому, что континент, в том числе и Украину, в будущем ожидают опасные зимы и экстремальное лето.

Как пишет Worldatlas.com, согласно исследованиям, в будущем нас ожидают засухи, наводнения и адская жара.

"Поскольку температура поднимется выше среднего мирового уровня, в Арктическом море и Гренландии будет меньше льда, меньше районов вечной мерзлоты, а также будет повышенный риск утраты биоразнообразия, и жизнь тех, кто живет в Арктике, будет в опасности", – утверждают авторы исследования.

Также указано, что научные исследования сообщают об увеличении количества жарких дней и жарких ночей, а также сильных волнах тепла.

"Прибрежные регионы будут иметь более высокую температуру поверхности моря, и многие морские виды будут мигрировать в северных частях моря, что приведет к увеличению мертвых зон", – поясняет автор публикации.

Также издание пишет, что зимы в таких условиях станут намного опаснее с точки зрения природных катаклизмов. По мнению синоптиков, горные районы будут испытывать более высокие температуры, заставляя животных и растения мигрировать на более высокие высоты, подвергая опасности их виды. А в средиземноморском регионе ожидается больше засух, лесных пожаров и дождей.

Прогноз погоды на весь 2020 год от народного синоптика. Фото: Сегодня

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, на выходных в Украину вернется настоящая зима.