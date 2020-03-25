Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки

Сьогодні, 25 березня, в Україну з-за вторгнення арктичного повітря очікується сильне похолодання. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що вночі похолодає до -7 градусів.

"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку із вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що опадів 25 березня не очікується, однак разом з холодом буде вітряно.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 25 березня у південній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки)", - зазначили в Держнс.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень +5...+7 градусів.

А після істотних морозів в Україну увірветься весняне тепло.

Також арктичний антициклон принесе мороз зі снігом: вслід за коронавірусом в Україну йде негода.

Крім того, синоптики дали страхітливий довгостроковий прогноз з природними катаклізмами, засухами та потопами.