Паралимпийские игры перенесли на 2021 год из-за коронавируса

После того, как стало известно, что Олимпийские игры перенесли на следующий год, Япония договорилась с Международным паралимпийским комитетом (МПК) о переносе Паралимпийских игр, которые должны были состояться летом 2020 года в Токио (Япония), на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МПК, передают Українськi Новини.

"Отсрочка Паралимпийских игр в Токио-2020 в результате глобальной вспышки COVID-19 - абсолютно правильная вещь. Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть для нас приоритетом номер один, и проведение какого-либо спортивного мероприятия во время этой пандемии просто невозможно", - сказал президент МПК Эндрю Парсонс.

Председатель Совета спортсменов МПК Челси Готелл отметил быстроту принятия решения, что позволило спортсменам сосредоточиться на текущей ситуации.

"Когда Паралимпийские игры состоятся в Токио в следующем году, они станут впечатляющим глобальным праздником, когда человечество снова соберется вместе. Паралимпийское движение основано на преодолении невзгод людьми, и это то, что мы будем делать в следующем году", - добавил Парсонс.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса также перенесли Евро-2020 и Евровидение.