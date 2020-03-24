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24 марта 2020, вторник, 19:23 145
Спорт 2020-03-24T20:13:01+02:00
Українські Новини
Паралимпийские игры перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Паралимпийские игры перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Елена Новикова
Паралимпийские игры, Паралимпиада, Коронавирус, Пандемия коронавируса, Перенос Паралимпийских игор
Параолимпийцы. Фото: Facebook/sushkevych.valerii.mykhailovych
Параолимпийцы. Фото: Facebook/sushkevych.valerii.mykhailovych

После того, как стало известно, что Олимпийские игры перенесли на следующий год, Япония договорилась с Международным паралимпийским комитетом (МПК) о переносе Паралимпийских игр, которые должны были состояться летом 2020 года в Токио (Япония), на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МПК, передают Українськi Новини.

"Отсрочка Паралимпийских игр в Токио-2020 в результате глобальной вспышки COVID-19 - абсолютно правильная вещь. Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть для нас приоритетом номер один, и проведение какого-либо спортивного мероприятия во время этой пандемии просто невозможно", - сказал президент МПК Эндрю Парсонс.

Председатель Совета спортсменов МПК Челси Готелл отметил быстроту принятия решения, что позволило спортсменам сосредоточиться на текущей ситуации.

"Когда Паралимпийские игры состоятся в Токио в следующем году, они станут впечатляющим глобальным праздником, когда человечество снова соберется вместе. Паралимпийское движение основано на преодолении невзгод людьми, и это то, что мы будем делать в следующем году", - добавил Парсонс.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса также перенесли Евро-2020 и Евровидение.

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