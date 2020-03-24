підписатися на розсилку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
  • Новини
  • Спорт
  • Паралімпійські ігри перенесли на 2021 рік через коронавірус
24 березня 2020, вівторок, 20:12 11
Спорт 2020-03-24T21:30:04+02:00
Українські Новини
Паралімпійські ігри перенесли на 2021 рік через коронавірус

Паралімпійські ігри перенесли на 2021 рік через коронавірус

Елена Новикова
паралімпійці, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Паралімпійскі ігри, Парампіліада
Параолімпійці. Фото: Facebook/sushkevych.valerii.mykhailovych
Параолімпійці. Фото: Facebook/sushkevych.valerii.mykhailovych

Після того, як стало відомо, що Олімпійські ігри перенесли на наступний рік, Японія домовилася з Міжнародним паралімпійським комітетом (МПК) про перенесення Паралімпійських ігор, які повинні були відбутися влітку 2020 року в Токіо (Японія), на 2021 рік через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МПК, передають Українські Новини.

"Відстрочка Паралімпійських ігор в Токіо-2020 в результаті глобальної спалаху COVID-19 - абсолютно правильна річ. Здоров'я і благополуччя людського життя завжди повинні бути для нас пріоритетом номер один, і проведення будь-якого спортивного заходу під час цієї пандемії просто неможливо", - сказав президент МПК Ендрю Парсонс.

Голова Ради спортсменів МПК Челсі Готелл зазначив про швидкість прийняття рішення, що дозволило спортсменам зосередитися на поточній ситуації.

"Коли Паралімпійські ігри відбудуться в Токіо в наступному році вони стануть вражаючим глобальним святом, коли людство знову збереться разом. Паралімпійський рух засноване на подоланні негараздів людьми, і це те, що ми будемо робити в наступному році", - додав Парсонс.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус також перенесли Євро-2020 і Євробачення.

Більше новин про: паралімпійці Коронавірус Пандемія коронавірусу Паралімпійскі ігри Парампіліада

У Тернопільській області виявлено 2 нових випадки зараження коронавірусом
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19
Новини
Комфорт Таун
Жителі столичного ЖФ з вікон квартир виконали гімн України 21:05
В Івано-Франківській області померла жінка з підозрою на коронавірус 20:58
24 березня закінчується реєстрація абітурієнтів на ЗНО-2020 20:46
Приватна клініка приховала позитивний результат тесту на коронавірус 20:27
У лютому промислове виробництво продовжило скорочуватися 20:17
більше новин
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
більше новин
НБУ вперше з 10 березня не продавав валюту для підтримки курсу гривні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok