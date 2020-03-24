Паралімпійські ігри перенесли на 2021 рік через коронавірус

Після того, як стало відомо, що Олімпійські ігри перенесли на наступний рік, Японія домовилася з Міжнародним паралімпійським комітетом (МПК) про перенесення Паралімпійських ігор, які повинні були відбутися влітку 2020 року в Токіо (Японія), на 2021 рік через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МПК, передають Українські Новини.

"Відстрочка Паралімпійських ігор в Токіо-2020 в результаті глобальної спалаху COVID-19 - абсолютно правильна річ. Здоров'я і благополуччя людського життя завжди повинні бути для нас пріоритетом номер один, і проведення будь-якого спортивного заходу під час цієї пандемії просто неможливо", - сказав президент МПК Ендрю Парсонс.

Голова Ради спортсменів МПК Челсі Готелл зазначив про швидкість прийняття рішення, що дозволило спортсменам зосередитися на поточній ситуації.

"Коли Паралімпійські ігри відбудуться в Токіо в наступному році вони стануть вражаючим глобальним святом, коли людство знову збереться разом. Паралімпійський рух засноване на подоланні негараздів людьми, і це те, що ми будемо робити в наступному році", - додав Парсонс.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус також перенесли Євро-2020 і Євробачення.