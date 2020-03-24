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24 марта 2020, вторник, 08:44 1006 Карта
Медицина 2020-03-24T10:00:01+02:00
Українські Новини
От коронавируса погибли уже больше 16 тыс. человек. Данные на 24 марта

От коронавируса погибли уже больше 16 тыс. человек. Данные на 24 марта

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии, Коронавирус в США
Коронавирус
Коронавирус

За сутки 23 марта, когда в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось до 83 человек, по всему миру цифра зараженных подобралась к 400 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Всего насчитывается 381 598 заболевших по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.

Также вылечились 101 806 человек по всему миру, в то время как в Украине пока только один официально подтвержденный случай выздоровления.

Несмотря на то, что в Китае наибольшее количество случаев заражения коронавирусом (81 552), в Италии он распространяется с высокой скоростью, здесь насчитывают 63 927 заболевших и больше всего смертей - 6 077. В то время как в Китае погибли от коронавируса 3 160 человек за период эпидемии.

На третьем месте по заболеваемости находятся США, где заразились уже 46 438 человек, погибли 565.

Страны, которые входят в первую десятку по заболеваемости коронавирусом:

  • Испания - 35 136 случаев, 2 311 из них летальные;
  • Германия - 23 921 случай, 123 летальных;
  • Иран - 23 049  случаев, 1 812 погибших;
  • Франция - 20 123 случая, 860 летальных;
  • Южная Корея - 9 037 случаев, 120 погибших;
  • Швейцария - 8 795 случаев, 120 из них летальных;
  • Великобритания - 6 726 случаев, 335 летальных.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Также в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.

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