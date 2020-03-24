От коронавируса погибли уже больше 16 тыс. человек. Данные на 24 марта

За сутки 23 марта, когда в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось до 83 человек, по всему миру цифра зараженных подобралась к 400 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Всего насчитывается 381 598 заболевших по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.

Также вылечились 101 806 человек по всему миру, в то время как в Украине пока только один официально подтвержденный случай выздоровления.

Несмотря на то, что в Китае наибольшее количество случаев заражения коронавирусом (81 552), в Италии он распространяется с высокой скоростью, здесь насчитывают 63 927 заболевших и больше всего смертей - 6 077. В то время как в Китае погибли от коронавируса 3 160 человек за период эпидемии.

На третьем месте по заболеваемости находятся США, где заразились уже 46 438 человек, погибли 565.

Страны, которые входят в первую десятку по заболеваемости коронавирусом:

Испания - 35 136 случаев, 2 311 из них летальные;

Германия - 23 921 случай, 123 летальных;

Иран - 23 049 случаев, 1 812 погибших;

Франция - 20 123 случая, 860 летальных;

Южная Корея - 9 037 случаев, 120 погибших;

Швейцария - 8 795 случаев, 120 из них летальных;

Великобритания - 6 726 случаев, 335 летальных.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Также в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.