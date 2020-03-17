подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 15:54 37
Европа 2020-03-17T16:03:18+02:00
Українські Новини
Евро-2020 официально перенесли на новую дату из-за коронавируса

Евро-2020 официально перенесли на новую дату из-за коронавируса

Таня Войтюк
УЕФА, Пандемия, Коронавирус, чемпионат Европы по футболу, Пандемия коронавируса
Чемпионат Европы по футболу УЕФА Евро-2020 Фото: УЕФА
Чемпионат Европы по футболу УЕФА Евро-2020 Фото: УЕФА

В вторник, 17 марта, на конференции УЕФА было принято решение перенести Чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщет Федерация футбола Норвегии  в Twitter. 

Согласно данным, турнир предложили перенести на 2021 год и провести его с 11 июня по 11 июля для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.

Изначально Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля. Планировалось, что матчи континентального турнира примут 12 городов (Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург).

Чемпионат Европы по футболу перенеслиЧемпионат Европы по футболу перенесли

Как сообщали Українські Новини, в мире из-за распространения коронавируса многие страны закрывают границу и вводят в стране карантин, в том числе и Украина.

Во многих областях также ужесточили превентивные меры по борьбе с коронавирусом. Так, Киевский метрополитен будет закрыт с 23:00 вторника, 17 марта, до 3 апреля из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Несмотря на это в Киеве продолжают работать стихийные рынки, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные ларьки.

Больше новостей о: УЕФА Пандемия Коронавирус чемпионат Европы по футболу Пандемия коронавируса

УЕФА в оперативном порядке будет решать, что делат...
Тесты на коронавирус будут делать только в случае ...
Джаред Лето ничего не знал о пандемии коронавируса...
Британский коронавирусный кризис продлится до весн...
Киевское метро закроют сегодня в 23:00
Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову
Новости
В Google рассказали, как продуктивно работать из дома во время карантина 16:01
В АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты 15:55
Евро-2020 официально перенесли на новую дату из-за коронавируса 15:54
Тесты на коронавирус будут делать только в случае наличия симптомов, - Кличко 15:40
Население купило $300 млн за первую неделю кризиса 15:32
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
Препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз 21:27
Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд 12:44
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok