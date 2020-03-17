Евро-2020 официально перенесли на новую дату из-за коронавируса

В вторник, 17 марта, на конференции УЕФА было принято решение перенести Чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщет Федерация футбола Норвегии в Twitter.

Согласно данным, турнир предложили перенести на 2021 год и провести его с 11 июня по 11 июля для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.

Изначально Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля. Планировалось, что матчи континентального турнира примут 12 городов (Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург).

Чемпионат Европы по футболу перенесли

Как сообщали Українські Новини, в мире из-за распространения коронавируса многие страны закрывают границу и вводят в стране карантин, в том числе и Украина.

Во многих областях также ужесточили превентивные меры по борьбе с коронавирусом. Так, Киевский метрополитен будет закрыт с 23:00 вторника, 17 марта, до 3 апреля из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Несмотря на это в Киеве продолжают работать стихийные рынки, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные ларьки.