Боевики не пропускают в "ДНР" и "ЛНР" местных жителей и международных наблюдателей

Боевики, начиная с 21 марта, не пропускают на оккупированную часть Донбасса международных наблюдателей и зарегистрированных на неподконтрольной территории граждан, где скрывают информацию о коронавирусе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Начиная с 21 марта пограничники в КПВВ фиксируют прекращения российскими вооруженными формированиями пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств. Так, лицам, в отношении которых руководством Объединенных сил было принято отдельные решения по пропуску, российские боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую "серую зону", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в районе операции Объединенных сил (ООС) действуют временные ограничения на пересечение линии разграничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Однако при наличии критически важных жизненных обстоятельств, командующим ООС принимаются отдельные решения по пропуску лиц через линию разграничения.

В частности, с начала ограничительных мер принято 429 таких решений.

Отмечается, что боевики блокируют пропуск граждан.

За указанный период пограничники обеспечили возвращение на подконтрольную Украине территорию 29 таких лиц, в том числе лиц, которые имели документы с зарегистрированным местом жительства на временно оккупированной территории.

Кроме того, военнослужащими Донецкого пограничного отряда в пунктах пропуска "Новотроицкое" и "Гнутово" зафиксированы случаи ограничения боевиками доступа на временно оккупированную территорию патрулей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Отмечается, что пограничники разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли.

"Гражданам, у которых возникает чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения на временно оккупированную территорию Украины, следует помнить, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения, из-за прекращения пропуска оккупационной властью, не гарантируется", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Украина ограничила пропуск через линию разграничения из-за коронавируса.

После чего Россия разрешила въезд на свою территорию жителям "ДНР" и "ЛНР".