Бойовики не пропускають в "ДНР" і "ЛНР" місцевих жителів і міжнародних спостерігачів

Бойовики, починаючи з 21 березня, не пропускають на окуповану частину Донбасу зареєстрованих на непідконтрольної території громадян та міжнародних спостерігачів, де приховують інформацію про коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Починаючи з 21 березня прикордонники в КПВВ фіксують припинення російськими збройними формуваннями пропуску через лінію розмежування осіб і транспортних засобів. Так, особам, щодо яких керівництвом Об'єднаних сил було прийнято окремі рішення з пропуску, російські бойовики відмовляли у в'їзді на тимчасово окуповану територію України без пояснення причин і повертали їх у так звану "сіру зону", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, в районі операції Об'єднаних сил (ООС) діють тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування для недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.

Проте за наявності критично важливих життєвих обставин, командувачем ООС приймаються окремі рішення щодо пропуску осіб через лінію розмежування.

Зокрема, з початку обмежувальних заходів прийнято 429 таких рішень.

Наголошується, що бойовики блокують пропуск громадян.

За вказаний період прикордонники забезпечили повернення на підконтрольну Україні 29 територію таких осіб, у тому числі осіб, які мали документи із зареєстрованим місцем проживання на тимчасово окупованій території.

Крім того, військовослужбовцями Донецького прикордонного загону в пунктах пропуску "Новотроїцьке" і "Гнутово" зафіксовані випадки обмеження бойовиками доступу на тимчасово окуповану територію патрулів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Наголошується, що прикордонники роз'яснень про причини відмови в доступі не надавали.

"Громадянам, у яких виникає надзвичайна потреба в перетині лінії розмежування на тимчасово окуповану територію України, слід пам'ятати, що навіть за умови вагомих підстав перетин лінії розмежування, через припинення пропуску окупаційною владою, не гарантується", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Україна обмежила пропуск через лінію розмежування через коронавірус.

Після чого Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР".