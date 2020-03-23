Россия разрешила въезд на свою территорию жителям "ДНР" и "ЛНР"

Россия разрешила въезд на свою территорию гражданам, проживающим на территории самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", в то время, как Украина ограничила пропуск через линию разграничения из-за коронавируса.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ №671-р от 19 марта, передают Українськi Новини.

Правительство РФ внесло изменение в решение о временном закрытии границ в связи с распространением коронавируса.

В частности, разрешается въезд в Россию лицам, которые проживают на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, при наличии соответствующей прописки в украинском паспорте или "паспорте" самопровозглашенных республик.

Роспотребнадзору поручено обеспечивать санитарно-карантинный контроль при въезде на территорию России указанных граждан.

Как сообщали Українськi Новини, "ДНР" также решила полностью закрыть линию разграничения с Украиной из-за коронавируса.

Ранее на переговорах в Минске подписаны договоры о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия, президент которой заявил, что США взяли Украину под внешнее управление, переходит в статус страны-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.