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21 марта 2020, суббота, 20:11 14
Общество 2020-03-21T20:16:46+02:00
Українські Новини
Завтра на Донбассе прекратят пропуск лиц и транспорта через линию разграничения

Завтра на Донбассе прекратят пропуск лиц и транспорта через линию разграничения

Ярина Вацяк
Донбасс, Коронавирус, Пункты пропуска, закрытие границы, КПВВ
КПВВ
КПВВ "Золотое". Фото: Луганская ОГА/Facebook

Штаб Операции объединенных сил (ООС) решил прекратить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения с 22 марта в то время, как власти готовят резкое ужесточение карантина в ближайшие дни.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств", - сказано в нем.

Пропуск представителей мониторинговых миссий будет осуществляться по ранее установленному порядку.

Разрешение на пересечение линии разграничения может быть получено при наличии у лица критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов.

Как сообщали Українськi Новини,  на утро 21 марта в Украине лабораторно подтвержден 41 случай коронавируса, 3 из которых - летальные.

13 марта в подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали сразу 12 случаев коронавируса.

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