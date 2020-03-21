Завтра на Донбассе прекратят пропуск лиц и транспорта через линию разграничения

Штаб Операции объединенных сил (ООС) решил прекратить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения с 22 марта в то время, как власти готовят резкое ужесточение карантина в ближайшие дни. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. "С целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств", - сказано в нем. Пропуск представителей мониторинговых миссий будет осуществляться по ранее установленному порядку. Разрешение на пересечение линии разграничения может быть получено при наличии у лица критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов. Как сообщали Українськi Новини, на утро 21 марта в Украине лабораторно подтвержден 41 случай коронавируса, 3 из которых - летальные. 13 марта в подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали сразу 12 случаев коронавируса.