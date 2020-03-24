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24 марта 2020, вторник, 16:12 161
Общество 2020-03-24T16:27:17+02:00
Українські Новини
В "ЛНР/ДНР" скрывают информацию о коронавирусе. За неделю умерли 9 человек от "пневмонии", - разведка

В "ЛНР/ДНР" скрывают информацию о коронавирусе. За неделю умерли 9 человек от "пневмонии", - разведка

Ярина Вацяк
Пневмония, Коронавирус, Новости ДНР, Новости ЛНР, коронавирус в ДНР, Коронавирус в ЛНР
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В аннексированном Крыму подтвердили еще 6 случаев коронавируса, на оккупированных территориях Донбасса скрывается информация относительно реального количества больных, поскольку инфекционные отделения переполнены, а за неделю умерли девять человек, которым поставили диагноз "пневмония".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что человек с симптомами коронавируса не обнаружен. При этом, скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в т.ч. военных, переполнены больными с высокой температурой", - говорится в нем.

В разведке указывают, что рост количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания скрывается. Так, по информации Минобороны, на прошлой неделе только в 7 горбольницах Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли 9 человек.

Кроме того сообщается, что по выводам патологоанатомов причины этих смертей имеют признаки присущи COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах.

Как сообщали Українські Новини, Россия разрешила въезд на свою территорию жителям "ДНР" и "ЛНР".

Ранее  Украина ограничила пропуск через линию разграничения из-за коронавируса.

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