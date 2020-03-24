Рубль упал. Курс российской нацвалюты 24 марта

Во вторник, 24 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 23 марта, упал на 1 копейку до 3,03 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи понизился на 7 копеек и составляет 3,64 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 24 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,03 3,64 Максимальный 3,35 5,00 Минимальный 2,30 3,47

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 марта на 8,29 коп. до 28,3716 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,31 коп. до 27,5031 UAH/USD.

Тем временем, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

В свою очередь НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом. Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 марта, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.