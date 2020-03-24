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24 марта 2020, вторник, 11:27 101
Финансы 2020-03-24T11:31:02+02:00
Українські Новини
Рубль упал. Курс российской нацвалюты 24 марта

Рубль упал. Курс российской нацвалюты 24 марта

Надежда Комендантова
Рубль, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль падение Фото: Корреспондент.net
Рубль падение Фото: Корреспондент.net

Во вторник, 24 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 23 марта, упал на 1 копейку до 3,03 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи понизился на 7 копеек и составляет 3,64 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 24 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,03 3,64
Максимальный 3,35 5,00
Минимальный 2,30 3,47

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 марта на 8,29 коп. до 28,3716 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,31 коп. до 27,5031 UAH/USD.

Тем временем, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу. 

В свою очередь  НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом. Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 марта, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

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