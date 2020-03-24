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24 березня 2020, вівторок, 11:27 41
Фінанси 2020-03-24T13:45:03+02:00
Українські Новини
Рубль впав. Курс російської нацвалюти 24 березня

Рубль впав. Курс російської нацвалюти 24 березня

Надежда Комендантова
Рубль, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві
Рубль падіння Фото: Корреспондент.net
Рубль падіння Фото: Корреспондент.net

У вівторок, 24 березня, коли долар продовжує падіння, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 23 березня, впав на 1 копійку до 3,003 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу понизився на 7 копійок і становить 3,64 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 24 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,03 3,64
Максимальний 3,35 5,00
Мінімальний 2,30 3,47

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 березня на 8,29 коп. до 28,3716 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 15,31 коп. до 27,5031 UAH/USD.

Тим часом, фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари нинішньому спекулятивним курсом.

У свою чергу НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється їм на 24 березня, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

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