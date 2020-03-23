Гривна после стремительного падения перешла к росту. Курс НБУ на понедельник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 марта, на 6,39 коп. до 27,7386 UAH/USD после того, как в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 марта, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,6497 1 доллар США 27,7386 1 швейцарский франк 28,1353 10 иен 2,5037 10 российский рубль 3,4925 1 евро 29,6359

Как сообщали Українські Новини, в условиях карантина в Украине население скупает валюту.

Аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Помимо того, что курс гривны прекратил резкое падение и постепенно начал стабилизироваться, на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 44 коп. гривна в пятницу укрепилась на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

Также НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.