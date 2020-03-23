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23 марта 2020, понедельник, 05:50 346
Финансы 2020-03-23T05:50:01+02:00
Українські Новини
Гривна после стремительного падения перешла к росту. Курс НБУ на понедельник

Гривна после стремительного падения перешла к росту. Курс НБУ на понедельник

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 марта, на 6,39 коп. до 27,7386 UAH/USD после того, как в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 марта, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,6497
1 доллар США 27,7386
1 швейцарский франк 28,1353
10 иен 2,5037
10 российский рубль 3,4925
1 евро 29,6359

Как сообщали Українські Новини, в условиях карантина в Украине население скупает валюту.

Аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Помимо того, что курс гривны прекратил резкое падение и постепенно начал стабилизироваться, на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 44 коп. гривна в пятницу укрепилась на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

Также НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.

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