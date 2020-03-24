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24 березня 2020, вівторок, 10:35 10
Фінанси 2020-03-24T10:59:38+02:00
Українські Новини
Долар і євро злетіли. Курс валют 24 березня

Долар і євро злетіли. Курс валют 24 березня

Надежда Комендантова
Валюта, Курс валют, Курс евро, курс долара
Курс валют.
Курс валют.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 березня на 8,29 коп. до 28,3716 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,31 коп. до 27,5031 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 29,34 коп. до 29,3656 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 11,41 коп. до 30,4481 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,5031 28,3716 29,3656 30,4481 3,01 3,63
Максимальний 28,0000 29,4000 29,9000 31,0000 3,35 4,00
Мінімальний 26,9500 28,0000 28,4500 30,0500 2,00 3,45

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як гривня після стрімкого падіння перейшла до зростання, у понеділок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 20 березня на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс купівлі знизився на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Тим часом, фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари нинішньому спекулятивним курсом.

У свою чергу НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється їм на 24 березня, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

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