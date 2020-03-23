В Украине ежедневно производят полмиллиона медицинских масок: однако в аптеках их нет

460 тыс. медицинских масок в сутки производится в Украине, тем временем как в крупных аптечных сетях по-прежнему отсутствуют в продаже медицинские маски, без которых в Киеве не пускают в общественный транспорт тех, кто имеет разрешение..

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV, передают Українськi Новини.

"Относительно обеспечения в аптеках, мы работаем почти со всеми производителями, ассоциациями, в том числе медмасок, на сегодняшний день знаем, что в Украине в сутки производится 460 тыс. масок... и во многих аптеках они начали появляться, это закроет тот критический спрос, который возникает", - сказал он.

По его словам, на прошлой неделе были розданы 10 млн масок в заведения здравоохранения.

При этом Шмыгаль отметил, что во многих странах Европы медмаски отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18 марта, масок и антисептиков не оказалось аптеках "Низьких цін", "Бажаємо здоров’я" и "Подорожник".

19 марта Министерство здравоохранения заявило, что ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Тем временем в Украине всего лабораторно подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19, из которых 29 зафиксировано в Киеве. Таким образом, столица стала эпицентром заболеваемости коронавирусом.