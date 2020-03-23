Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль

В то время, как на время карантина в Украине отменили военный призыв, Президент Владимир Зеленский перенес срок проведения очередного весеннего призыва в 2020 году на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в указе Президента №103 от 23 марта, передают Українські Новини. Соответствующие изменения внесены в Указ №13 от 16 января. При этом сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы не изменены. Указ вступает в силу со дня опубликования. Как сообщали Українськi Новини, 5 марта Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16,5 тыс. человек. Также Минобороны разрабатывает электронный военный билет, а еще в Украине предлагают возобновить призыв на срочную службу с 18 лет. Тем временем Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля. Кроме прочего, боевики продолжают обстреливать украинских военных даже во время карантина.