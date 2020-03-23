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23 марта 2020, понедельник, 19:55 218
Силовые структуры 2020-03-23T19:55:21+02:00
Українські Новини
Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль

Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль

Ольга Фандорина
Призыв, срочная служба, Военный призыв, Владимир Зеленский

В то время, как на время карантина в Украине отменили военный призыв, Президент Владимир Зеленский перенес срок проведения очередного весеннего призыва в 2020 году на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в указе Президента №103 от 23 марта, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения внесены в Указ №13 от 16 января.

При этом сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы не изменены.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 5 марта Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16,5 тыс. человек.

Также Минобороны разрабатывает электронный военный билет, а еще в Украине предлагают возобновить призыв на срочную службу с 18 лет.

Тем временем Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Кроме прочего, боевики продолжают обстреливать украинских военных даже во время карантина.

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