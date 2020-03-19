Боевики продолжают обстреливать украинских военных даже во время карантина

В то время как подразделений операции Объединенных сил (ООС) ввели меры для предотвращения распространения коронавируса, боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в четверг, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

5 обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Красногоровки, Лебединского и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 6 обстрелов: возле Крымского, Новолуганского и Новотошковского.

В четверг в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, на время карантина в Украине отменили военный призыв.

18 марта боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений ООС, трое военных были травмированы.