підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 березня 2020, понеділок, 19:55 7
Силові структури 2020-03-23T20:16:55+02:00
Українські Новини
Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень

Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень

Ольга Фандорина

В той час, кадо на час карантину в Україні скасували військовий призов Президент Володимир Зеленський переніс термін проведення чергового весняного призову до 2020 року на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень з-за пандемії коронавіруса.

Про це йдеться в указі Президента №103 від 23 березня, передають Українські Новини.

Відповідні зміни внесені в Указ №13 від 16 січня.

При цьому строки звільнення у запас військовослужбовців строкової служби не змінені.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 5 березня Кабінет Міністрів встановив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, в 16,5 тис. чоловік.

Міноборони розробляє електронний військовий квиток а ще в Україні пропонують відновити призов на строкову службу з 18 років.

Тим часом Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Крім іншого, боевики продовжують обстрілювати українських військових навіть під час карантину.

Більше новин про:

Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР"
Новини
Новий випадок зараження. У жительки Мукачева підтвердили коронавірус 20:08
НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні 20:01
Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень 19:55
Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків 19:31
Бойко відвідав дитячий будинок в Банченах, де одне з приміщень обладнали для прийому хворих 19:31
більше новин
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Сергій Вельможний
У другого депутата і його сина підтвердили коронавірус, - Шахов 22:28 Доповнено
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу 21:23
В Україні можуть ввести надзвичайний стан: що це значить 23:35 Інфографіка
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
більше новин
НБУ після підвищення різко обвалив гривню. Курс на 24 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok