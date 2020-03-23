Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень

Про це йдеться в указі Президента №103 від 23 березня, передають Українські Новини.

Відповідні зміни внесені в Указ №13 від 16 січня.

При цьому строки звільнення у запас військовослужбовців строкової служби не змінені.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 5 березня Кабінет Міністрів встановив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, в 16,5 тис. чоловік.

Міноборони розробляє електронний військовий квиток а ще в Україні пропонують відновити призов на строкову службу з 18 років.

Тим часом Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Крім іншого, боевики продовжують обстрілювати українських військових навіть під час карантину.