В Украине собираются возобновить призыв на срочную службу с 18 лет

В Вооруженных силах Украины предлагают призывать граждан на срочную службу с 18 лет, а не с 20. Об этом на брифинге 24 октября сказал начальник отдела комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Николай Качаненко. Об этом сообщает "АрміяInform".

Качаненко рассказал, что в Генштаб уже поданы предложения по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета. Речь идет о неявке в военкомат по повестке и уклонении от воинской службы.

"Для призывника сегодня не является проблемой уплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не лишение свободы, а лишь ограничение. Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, как правило, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни: кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную", - сообщил Качаненко.

Также и Генштаб ВСУ сделал предложение о призыве 18-летних на срочную службу.

"Недавно побывал на совещании в Офисе президента под председательством одного из заместителей руководителя Офиса, где озвучил предложение призывать в армию с 18 лет, как того требует закон. В письменной форме такое предложение поступило и от Генштаба ВСУ", – рассказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в ВСУ назвали информацию об облавах на призывников фейком.

Ранее военный комиссар Киева заявил, что призывная кампания в столице находится на грани срыва.