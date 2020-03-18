На время карантина в Украине отменили военный призыв

В связи с введением общенационального карантина, а после и чрезвычайной ситуации в Киевской области, военкоматы также переходят в режим карантина и приостанавливают призыв граждан на срочную военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины на Facebook.

"Согласно распоряжению Командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлено мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областных сборных пунктов - до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Военный призыв отменили

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