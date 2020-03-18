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18 марта 2020, среда, 13:35 131
Силовые структуры 2020-03-18T13:38:11+02:00
Українські Новини
На время карантина в Украине отменили военный призыв

На время карантина в Украине отменили военный призыв

Таня Войтюк
Коронавирус, Военный призыв, Министерство обороны Украины, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Военные. Фото: ООС/Facebook
Военные. Фото: ООС/Facebook

В связи с введением общенационального карантина, а после и чрезвычайной ситуации в Киевской области, военкоматы также переходят в режим карантина и приостанавливают призыв граждан на срочную военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины на Facebook.

"Согласно распоряжению Командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлено мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областных сборных пунктов - до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Военный призыв отменилиВоенный призыв отменили

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подписал закон о коронавирусе. За нарушение карантина будут штрафовать и лишать свободы.

Тем временем во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.

В Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.

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