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20 марта 2020, пятница, 22:02 330
Силовые структуры 2020-03-20T22:15:02+02:00
Українські Новини
Полиция составила уже 613 протоколов за нарушение режима карантина. Где чаще всего не соблюдают правила

Полиция составила уже 613 протоколов за нарушение режима карантина. Где чаще всего не соблюдают правила

Елена Новикова
Карантин, Нацполиция, карантин в Украине, Штрафы за нарушение карантина, Нарушение карантина
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

С начала карантинных мероприятий Национальная полиция составила 613 админпротоколов и внесла семь уголовных производств за нарушение правил правил карантина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Сообщается, что больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. 

Больше всего нарушений правил карантина людей были обнаружены в Днепропетровской области - 110 протоколов, в Донецкой - 68, в городе Киеве - 46, в Запорожской области - 39 и в Черкасской - 37.

"В общем ежесуточно к несению службы в Национальной полиции привлекается более 14 000 правоохранителей. В том числе 3,5 тысячи автопатрулей. Также созданы резервы из сотрудников полиции особого назначения, тактико-оперативного реагирования Департамента патрульной полиции. Сейчас уже запланировано размещение более 500 проверочных пунктов, однако они будут выставляться по решению региональных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На таких пунктах будут нести службу работники полиции, Национальной гвардии, представители службы по чрезвычайным ситуациям, врачи и представители органов местного самоуправления", - отметил заместитель Главы Нацполиции Александр Фацевич.

Также он добавил, что полицейские оперативно реагируют на все сообщения, связанные с нарушением карантина.

"Во время мониторинга социальных сетей полиция обнаруживает много фактов, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Мы обращаемся к водителей и кондукторов с просьба немедленно сообщать о таких фактах, чтобы мы могли оперативно отреагировать", - добавил Фацевич.

Как сообщали Українські Новини, киевлянку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

Также полиция составила протокол на нарушителя, который пытался зайти в салон без маски и разбил двери.

 

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