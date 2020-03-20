Полиция составила уже 613 протоколов за нарушение режима карантина. Где чаще всего не соблюдают правила

С начала карантинных мероприятий Национальная полиция составила 613 админпротоколов и внесла семь уголовных производств за нарушение правил правил карантина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Сообщается, что больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок.

Больше всего нарушений правил карантина людей были обнаружены в Днепропетровской области - 110 протоколов, в Донецкой - 68, в городе Киеве - 46, в Запорожской области - 39 и в Черкасской - 37.

"В общем ежесуточно к несению службы в Национальной полиции привлекается более 14 000 правоохранителей. В том числе 3,5 тысячи автопатрулей. Также созданы резервы из сотрудников полиции особого назначения, тактико-оперативного реагирования Департамента патрульной полиции. Сейчас уже запланировано размещение более 500 проверочных пунктов, однако они будут выставляться по решению региональных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На таких пунктах будут нести службу работники полиции, Национальной гвардии, представители службы по чрезвычайным ситуациям, врачи и представители органов местного самоуправления", - отметил заместитель Главы Нацполиции Александр Фацевич.

Также он добавил, что полицейские оперативно реагируют на все сообщения, связанные с нарушением карантина.

"Во время мониторинга социальных сетей полиция обнаруживает много фактов, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Мы обращаемся к водителей и кондукторов с просьба немедленно сообщать о таких фактах, чтобы мы могли оперативно отреагировать", - добавил Фацевич.

Как сообщали Українські Новини, киевлянку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

Также полиция составила протокол на нарушителя, который пытался зайти в салон без маски и разбил двери.





