Минобороны разрабатывает электронный военный билет: что изменится

В То время, как призыв на срочную службу в армию в текущем году решили осуществляться на добровольной основе, Министерство обороны Украины разрабатывает электронный военный билет (ЭВК), который будет в виде пластиковой карты, размером с банковскую карту для выплат.

Как сообщает пресс-служба министерства, электронный военный билет будет содержать чип, в котором будут храниться данные персонификации и квалифицированной электронной подписи.

Функционал ЭВК позволит:

заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса)

выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов;

реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам);

быть защищенным носителем личного ключа, содержать квалифицированную электронную подпись для использования в качестве цифровой подписи в информационно-аналитических системах и автоматизированных системах.

В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВК может меняться как в сторону увеличения (сложение), так и в сторону уменьшения (отвержение) ненужных функций.

Внедрение ЭВК позволит:

отказаться от бумажных документов (предписание, военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса, удостоверения, отпускной билет)

упростить военнослужащему выполнение повседневных задач, избежать бумажной "волокиты" и бюрократических процедур;

поехать в отпуск или командировку, проставляя отметки о пребывании путем занесения соответствующих электронных печатей в ЭВК;

входить в свой аккаунт системы электронного документооборота с любого рабочего места, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети ВС Украины;

отрабатывать и подписывать собственной квалифицированной электронной подписью документы, находящиеся в ЭВК;

находясь на вещевом складе, подписать собственным КЭП электронную накладную на получение вещевого имущества;

получить справку о болезни в соответствующий раздел файловой системы ЭВК.

Электронный военный билет. Инфографика: Минобороны

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров в среду, 26 февраля, намерен установить численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне и квоты иммиграции на 2020 год.

В январе Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020.