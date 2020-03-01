подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
01 марта 2020, воскресенье, 06:15 85
Силовые структуры 2020-03-01T07:45:01+02:00
Українські Новини
Минобороны разрабатывает электронный военный билет: что изменится

Минобороны разрабатывает электронный военный билет: что изменится

Ярина Вацяк
Военные, Минобороны, Военный билет, электронный военный билет
Военные. Фото: ООС/Facebook
Военные. Фото: ООС/Facebook

В То время, как призыв на срочную службу в армию в текущем году решили осуществляться на добровольной основе, Министерство обороны Украины разрабатывает электронный военный билет (ЭВК), который будет в виде пластиковой карты, размером с банковскую карту для выплат.

Как сообщает пресс-служба министерства, электронный военный билет будет содержать чип, в котором будут храниться данные персонификации и квалифицированной электронной подписи.

Функционал ЭВК позволит:

  • заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса)
  • выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов;
  • реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам);
  • быть защищенным носителем личного ключа, содержать квалифицированную электронную подпись для использования в качестве цифровой подписи в информационно-аналитических системах и автоматизированных системах.

В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВК может меняться как в сторону увеличения (сложение), так и в сторону уменьшения (отвержение) ненужных функций.

Внедрение ЭВК позволит:

  • отказаться от бумажных документов (предписание, военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса, удостоверения, отпускной билет)
  • упростить военнослужащему выполнение повседневных задач, избежать бумажной "волокиты" и бюрократических процедур;
  • поехать в отпуск или командировку, проставляя отметки о пребывании путем занесения соответствующих электронных печатей в ЭВК;
  • входить в свой аккаунт системы электронного документооборота с любого рабочего места, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети ВС Украины;
  • отрабатывать и подписывать собственной квалифицированной электронной подписью документы, находящиеся в ЭВК;
  • находясь на вещевом складе, подписать собственным КЭП электронную накладную на получение вещевого имущества;
  • получить справку о болезни в соответствующий раздел файловой системы ЭВК.

Электронный военный билет. Инфографика: МинобороныЭлектронный военный билет. Инфографика: Минобороны

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров в среду, 26 февраля, намерен установить численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне и квоты иммиграции на 2020 год.

В январе Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020.

Больше новостей о: Военные Минобороны Военный билет электронный военный билет

С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле КПВВ, ранены трое военных
Новости
Дезинфекция транспорта. Фото: Киевпастранс
Грипп в Украине: как ежедневно дезинфицируют киевский транспорт 08:54
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам 08:27
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле КПВВ, ранены трое военных 08:02
Сегодня начинает работу телеканал для оккупированных территорий "Дом" 06:35
Все пункты пропуска в зоне ООС переходят на весенний график работы с 1 марта 06:30
больше новостей
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг 09:50
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Курс рубля продолжает падение в обменниках 10:32
С 1 марта стартует индексация пенсий: кто получит больше денег 13:00
больше новостей
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе 09:33
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Видео дня: Над Хорватией взорвался метеорит 17:18
Министр иностранных дел Канады Шампань встретится с Зеленским, Гончаруком и Пристайко в Киеве 4-6 марта 17:51
больше новостей
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok