Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому

В то время, как в мире количество заболевших каронавирусом стремительно растет, а все врачи и Всемирная организация здравоохранения призывает придерживаться правил гигиены, регулярно мыть руки, не трогать лицо руками и самоизолироваться, известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как сделать санитайзер (антисептик, дезинфицирующее средство для рук) своими руками в домашних условиях. По его словам, дезинфицирующее средство в условиях пандемии нужно всем, а быть уверенным в качестве того, что продают в магазинах и аптеках нельзя. Рецепт санитайзера своими руками от Комаровского: 240 мл — спирта 15 мл — перекиси 3% 5 мл — глицерина 60 мл — воды Комаровский отметил, что спирта в растворе должно быть не менее 65% можно использовать и оно будет эффективным. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-ficfbDLhmY" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Україснські Новини, врач-пульмонолог рассказал, что коронавирус делает с легкими. Ранее Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой. Тем временем, в Минздраве уверены, что большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме.