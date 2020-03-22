Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому

В то время, как в мире количество заболевших каронавирусом стремительно растет, а все врачи и Всемирная организация здравоохранения призывает придерживаться правил гигиены, регулярно мыть руки, не трогать лицо руками и самоизолироваться, известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как сделать санитайзер (антисептик, дезинфицирующее средство для рук) своими руками в домашних условиях.

По его словам, дезинфицирующее средство в условиях пандемии нужно всем, а быть уверенным в качестве того, что продают в магазинах и аптеках нельзя.

Рецепт санитайзера своими руками от Комаровского:

240 мл — спирта

15 мл — перекиси 3%

5 мл — глицерина

60 мл — воды

Комаровский отметил, что спирта в растворе должно быть не менее 65% можно использовать и оно будет эффективным.

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