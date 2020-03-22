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22 марта 2020, воскресенье, 21:02 447
Жизнь 2020-03-22T21:09:24+02:00
Українські Новини
Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому

Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому

Ярина Вацяк
Коронавирус, Евгений Комаровский, рецепт антисептика, антисептик, советы по коронавирусу, дезинфицирующее средство, санитайзер

В то время, как в мире количество заболевших каронавирусом стремительно растет, а все врачи и Всемирная организация здравоохранения призывает придерживаться правил гигиены, регулярно мыть руки, не трогать лицо руками и самоизолироваться, известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, как сделать санитайзер (антисептик, дезинфицирующее средство для рук) своими руками в домашних условиях.

По его словам, дезинфицирующее средство в условиях пандемии нужно всем, а быть уверенным в качестве того, что продают в магазинах и аптеках нельзя.

Рецепт санитайзера своими руками от Комаровского:

  • 240 мл — спирта
  • 15 мл — перекиси 3%
  • 5 мл — глицерина
  • 60 мл — воды

Комаровский отметил, что спирта в растворе должно быть не менее 65% можно использовать и оно будет эффективным.

Как сообщали Україснські Новини, врач-пульмонолог рассказал, что коронавирус делает с легкими.

Ранее Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой.

Тем временем, в Минздраве уверены, что большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме.

 

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