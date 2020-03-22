Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав

Министерство здравоохранения рассматривает возможность привлечения студентов 5-6 курсов медицинских университетов и врачей-интернов для медико-санитарных мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы сейчас разрабатываем все, что необходимо, чтобы организовать мобильные бригады врачей, которые кроме экстренной медпомощи будут выезжать домой, проводить скрининговые тестирования, а также будут обеспечивать медико-санитарное наблюдение. Сейчас отрабатываем, чтобы привлечь дополнительно для усиления медиков студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будет принимать меры для того, чтобы привлечь их для помощи врачам. И именно наши превентивные меры позволят нам оказать помощь тем группам, которые будут в ней наиболее нуждаться, а по статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, около 5-7% это те люди, которые заболели коронавирусом и будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, где им необходимо оказывать высококвалифицированную медпомощь", - сказал он.

При этом Ляшко призвал граждан не паниковать, так как 80% людей, заболевших коронавирусом, перенесут его в легкой форме.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине на вечер 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также на данный момент в Украине зафиксированы 3 летальных случая заболевания.

Тем временем, по состоянию на утро 22 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 304,5 тыс. человек.