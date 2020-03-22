подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
22 марта 2020, воскресенье, 08:51 20
Медицина 2020-03-22T08:58:41+02:00
Українські Новини
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав

Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав

Надежда Комендантова
Минздрав, Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Министерство здравоохранения рассматривает возможность привлечения студентов 5-6 курсов медицинских университетов и врачей-интернов для медико-санитарных мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы сейчас разрабатываем все, что необходимо, чтобы организовать мобильные бригады врачей, которые кроме экстренной медпомощи будут выезжать домой, проводить скрининговые тестирования, а также будут обеспечивать медико-санитарное наблюдение. Сейчас отрабатываем, чтобы привлечь дополнительно для усиления медиков  студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будет принимать меры для того, чтобы привлечь их для помощи врачам. И именно наши превентивные меры позволят нам оказать помощь тем группам, которые будут в ней наиболее нуждаться, а по статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, около 5-7% это те люди, которые заболели коронавирусом и будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, где им необходимо оказывать высококвалифицированную медпомощь", - сказал он.

При этом Ляшко призвал граждан не паниковать, так как 80% людей, заболевших коронавирусом, перенесут его в легкой форме.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине на вечер 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также на данный момент в Украине зафиксированы 3 летальных случая заболевания.

Тем временем, по состоянию на утро 22 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 304,5 тыс. человек.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус Виктор Ляшко коронавирус в Украине

В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов
Новости
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
Как сохранить психическое здоровье и не впасть в панику на карантине 23:59
В Украине могут ввести чрезвычайное положение: что это значит 23:35 Инфографика
больше новостей
Продление коронавирусного карантина до лета обвалит гривну и ВВП, - эксперт 08:52
США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта 09:55 Инфографика
Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой 07:02
В Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса 11:05
На въезде в Черновцы устанавливают бетонные блоки: город полностью закрывают 08:18
больше новостей
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
В Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина 18:01
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
С воскресенья Киев полностью останавливает общественный транспорт, – Аваков 13:25
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
больше новостей
В Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok