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22 марта 2020, воскресенье, 08:19 288 Карта
Медицина 2020-03-22T08:34:41+02:00
Українські Новини
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта

В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта

Надежда Комендантова
Коронавирус, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине на вечер 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, достигло 304 544 человек во всем мире.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

С начала заболевания 12974 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 91681 человек выздоровели.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в: Китае (81 321), Италии (53578), Иране (20610), Испании (25 374) и Германии (22 213).

Во Франции - 14 308 случаев, в США - 25 493, в Швейцарии - 6575, в Великобритании - 5067, в Нидерландах - 3640, в Норвегии - 2118, в Швеции - 1763, в Дании - 1420, в Японии - 1007.

В России таких случаев 306, в Турции - 670, в Беларуси - 76, в Украине - 47 (три случая летальных).

Больше всего летальных случаев от этой болезни в Италии (4825), в Китае (3139).

В Иране зафиксировано 1556 жертв коронавируса, в Испании - 1375, во Франции - 562, в Великобритании - 233 случай, в американском штате Вашингтон - 94 умерших.

Те страны и территории, которые первыми столкнулись с новым коронавируса, лидируют в перечне по числу тех, кто выздоровел: китайская провинция Хубэй - 58946, Иран - 7625.

В Италии, которая стала эпицентром болезни в Европе, выздоровели пока 6072 человека. Также страна, установила новый антирекорд: за последние сутки в Италии были зафиксированы 793 смерти от заболевания коронавирусом COVID-19. Это наибольшее количество жертв за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 21 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 275,5 тыс. человек.

Ранее в Киеве ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках.

Кроме того. Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника.

20 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 80 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

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