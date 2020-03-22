Врач-пульмонолог рассказала, что коронавирус делает с легкими

В то время, как в Минздраве уверяют, что большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, в стране уже есть три летальные случая от коронавирусной инфекции. Поэтому так важно в случае обнаружения симтомов заболевания вовремя обратиться к врачу.

Об этом Українським Новинам сообщила врач-пульмонолог, терапевт первой категории Яна Умовист.

Врач рассказала, что коронавирусная инфекция относится к группе респираторных вирусов. Их больше 200 и они вызывают банальные ОРВИ и, учитывая сезонный всплеск простуд, не стоит паниковать, если начался насморк и другие симптомы простуды.

Однако, по словам медика, в случае с COVID-19 проблема в том, что нет препарата прямого противовирусного действия. "Если вирус попадает в ткань лёгких, он беспрепятственно размножается и нарушает жизнедеятельность клеток легочной ткани. И на этом фоне присоединяется бактериальная инфекция, которая в свою очередь требует назначения антибиотиков", - сообщила она.

По словам врача-пульмонолога, тактику ведения пациента определяется в каждом конкретном случае, согласно приказа МОЗ. "Но этим вопросом занимается непосредственно лечащий врач. В тяжелых случаях проводится консилиум", - сообщила она.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине на утро 22 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также на данный момент в Украине зафиксированы 3 летальных случая заболевания.

Тем временем, по состоянию на утро 22 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 304,5 тыс. человек.

Ранее врач рассказала, как не заразиться коронавирусом и когда нужно обязательно обратиться к врачу.