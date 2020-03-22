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22 березня 2020, неділя, 21:02 5
Життя 2020-03-22T21:16:14+02:00
Українські Новини
Комаровський дав рецепт ефективного антисептика, який можна зробити самому

Комаровський дав рецепт ефективного антисептика, який можна зробити самому

Ярина Вацяк
Євген Комаровський, Коронавірус, рецепт антисептика, антисептик, санітайзер, дезінфікуючий засіб

В той час, як всі лікарі і Всесвітня організація охорони здоров'я закликає дотримуватися правил гігієни, регулярно мити руки, не чіпати обличчя руками і самоізолюватися, а у світі кількість хворих каронавирусом стрімко зростає, відомий педіатр Євген Комаровський розповів, як зробити санитайзер (антисептик, дезінфікуючий засіб для рук) своїми руками в домашніх умовах.

За його словами, дезінфікуючий засіб в умовах пандемії потрібен всім, а бути впевненим у якості того, що продають у магазинах і аптеках не можна.

Рецепт санітайзера своїми руками від Комаровського:

  • 240 мл — спирту
  • 15 мл — перекису 3%
  • 5 мл — гліцерину
  • 60 мл води

Комаровський зазначив, що спирту в розчині повинно бути не менше 65% можна використовувати і воно буде ефективним.

Як повідомляли Україснські Новини, лікар-пульмонолог розповів, що коронавірус робить з легенями.

Раніше Комаровський розповів, як "не обмінюватися коронавирусами" і що треба мати під рукою.

Тим часом у МОЗ переконані, що більшість українців перехворіють коронавірусом в легкій формі.

 

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