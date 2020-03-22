Комаровський дав рецепт ефективного антисептика, який можна зробити самому

В той час, як всі лікарі і Всесвітня організація охорони здоров'я закликає дотримуватися правил гігієни, регулярно мити руки, не чіпати обличчя руками і самоізолюватися, а у світі кількість хворих каронавирусом стрімко зростає, відомий педіатр Євген Комаровський розповів, як зробити санитайзер (антисептик, дезінфікуючий засіб для рук) своїми руками в домашніх умовах. За його словами, дезінфікуючий засіб в умовах пандемії потрібен всім, а бути впевненим у якості того, що продають у магазинах і аптеках не можна. Рецепт санітайзера своїми руками від Комаровського: 240 мл — спирту 15 мл — перекису 3% 5 мл — гліцерину 60 мл води Комаровський зазначив, що спирту в розчині повинно бути не менше 65% можна використовувати і воно буде ефективним. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-ficfbDLhmY" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Україснські Новини, лікар-пульмонолог розповів, що коронавірус робить з легенями. Раніше Комаровський розповів, як "не обмінюватися коронавирусами" і що треба мати під рукою. Тим часом у МОЗ переконані, що більшість українців перехворіють коронавірусом в легкій формі.