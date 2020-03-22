Комаровський дав рецепт ефективного антисептика, який можна зробити самому

В той час, як всі лікарі і Всесвітня організація охорони здоров'я закликає дотримуватися правил гігієни, регулярно мити руки, не чіпати обличчя руками і самоізолюватися, а у світі кількість хворих каронавирусом стрімко зростає, відомий педіатр Євген Комаровський розповів, як зробити санитайзер (антисептик, дезінфікуючий засіб для рук) своїми руками в домашніх умовах.

За його словами, дезінфікуючий засіб в умовах пандемії потрібен всім, а бути впевненим у якості того, що продають у магазинах і аптеках не можна.

Рецепт санітайзера своїми руками від Комаровського:

240 мл — спирту

15 мл — перекису 3%

5 мл — гліцерину

60 мл води

Комаровський зазначив, що спирту в розчині повинно бути не менше 65% можна використовувати і воно буде ефективним.

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