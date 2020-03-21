За сутки в МОЗ поступило 80 подозрений на коронавирус: карта распространения

В то время, как в Украине официально подтвержден уже 41 случай коронавирусной инфекции, 20 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 80 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"В течение 20 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19", - сказано в нем.

Всего с начала года поступило 450 сообщений о подозрении на коронавирус.

Лабораторно подтвержден 41 случай заболевания.

Из них 25 случаев зафиксированы в Черновицкой области, по 3 - в Киеве и Киевской области, по 2 - в Житомирской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, по 1 - в Донецкой, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.

Из этих случаев 3 оказались летальными (по 1 в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях).

В то же время 1 пациент уже выздоровел и выписан из больницы (в Черновицкой области).

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на сегодня в мире число зараженных коронавирусом превысило 275,5 тыс. человек.

В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, в Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса.

Кроме того, Українські Новини писали, что такое комендансткий час и когда его вводят, и что такое чрезвычайная ситуация, режим который уже ввели в Днепропетровской, Житомирской, Черновицкой и Киевской областях.