За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження

В той час, як в Україні офіційно підтверджено вже 41 випадок коронавірусної інфекції, 20 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 80 повідомлень про підозру на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. "Напротязі 20 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 80 підозр на COVID-19", - сказано в ньому. Всього з початку року надійшло 450 повідомлень про підозру на коронавірус. Лабораторно підтверджений 41 випадок захворювання. З них 25 випадків зафіксовані у Чернівецькій області, по 3 - у Києві та Київській області, по 2 - у Житомирській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, по 1 - у Донецькій, Львівській, Тернопільській та Харківській областях. З цих випадків 3 виявилися летальними (по 1 в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківській областях). В той же час 1 пацієнт уже одужав і виписаний з лікарні (у Чернівецькій області). Як повідомляли Українські Новини, станом на сьогодні у світі число заражених коронавірусом перевищило 275,5 тис. чоловік. Протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусную інфекцію. Тим часом, в Україні можуть ввести комендантську годину і особливий порядок розподілу продуктів через коронавірус. Крім того, Українські Новини писали, що таке коменданстка година і коли її вводять, що таке надзвичайна ситуація, режим якої вже ввели в Дніпропетровської, Житомирської, Чернівецькій та Київській областях.