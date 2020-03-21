За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження

В той час, як в Україні офіційно підтверджено вже 41 випадок коронавірусної інфекції, 20 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 80 повідомлень про підозру на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Напротязі 20 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 80 підозр на COVID-19", - сказано в ньому.

Всього з початку року надійшло 450 повідомлень про підозру на коронавірус.

Лабораторно підтверджений 41 випадок захворювання.

З них 25 випадків зафіксовані у Чернівецькій області, по 3 - у Києві та Київській області, по 2 - у Житомирській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, по 1 - у Донецькій, Львівській, Тернопільській та Харківській областях.

З цих випадків 3 виявилися летальними (по 1 в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківській областях).

В той же час 1 пацієнт уже одужав і виписаний з лікарні (у Чернівецькій області).

Як повідомляли Українські Новини, станом на сьогодні у світі число заражених коронавірусом перевищило 275,5 тис. чоловік.

Протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусную інфекцію.

Тим часом, в Україні можуть ввести комендантську годину і особливий порядок розподілу продуктів через коронавірус.

Крім того, Українські Новини писали, що таке коменданстка година і коли її вводять, що таке надзвичайна ситуація, режим якої вже ввели в Дніпропетровської, Житомирської, Чернівецькій та Київській областях.