США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта

В то время, как в Украине уже зарегистрировали 41 случай коронавируса, по состоянию на утро 21 марта в мире зарегистрировали 275,5 подтвержденных случаев COVID-19, из них 11,4 тысячи – летальные и 88,2 случаев выздоровления от болезни.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

В частности, лидирует по числу заболевших США - за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 5379 человек. Там также зарегистрировали 44 смерти.

В Италии за этот же период зафиксировали 5359 новых случаев заражения. Жертвами вируса стали 627 человек.

В Германии число больных выросло на 4438 человек. Умерли 23. Число заболевших в стране приближается к отметке в 20 тысяч.

Кроме того, во Франции за сутки обнаружили 1572 положительных тестов, в Великобритании – 1258, Швейцарии – 1206, Нидерландах – 506, Бельгии – 476, Австрии – 375 и 230 в Португалии.

Наибольший прирост тех, кто выздоровел за сутки наблюдается в Иране (1035 человек). За ним следуют Китай (731), Испания (488), Германия (67), Япония (41).

Чтобы защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом уже перевалило за 24 тысячи человек (234 030 случаев) по всему миру, из них 15 253 за сутки. Погибли 9 841 человек (за сутки 1 031).

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В пятницу Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Житомирской, Черновицкой и Киевской областях.