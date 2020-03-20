НБУ обвалил гривну почти на 15 копеек. Курс на 23 марта

В то время, как доллар начал падать, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 марта, на 14,75 коп. до 27,9430 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 20-22 марта, на 55,12 коп. до 27,7955 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

Тем временем НБУ рассчитывает на валюту "Нефтегаза", полученную им от "Газпрома".

Также НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.