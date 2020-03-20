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20 марта 2020, пятница, 13:49 234
Экономика 2020-03-20T13:49:23+02:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну почти на 15 копеек. Курс на 23 марта

НБУ обвалил гривну почти на 15 копеек. Курс на 23 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар начал падать, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 марта, на 14,75 коп. до 27,9430 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 20-22 марта, на 55,12 коп. до 27,7955 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели. 

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

Тем временем НБУ рассчитывает на валюту "Нефтегаза", полученную им от "Газпрома".

Также НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.

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