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20 березня 2020, пʼятниця, 13:03 10
Суспільство 2020-03-20T13:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленський закликає місцеву владу максимально збільшити кількість громадського транспорту

Зеленський закликає місцеву владу максимально збільшити кількість громадського транспорту

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, громадський транспорт, Карантин в Україні
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликає місцеву владу максимально збільшити кількість громадського транспорту для дотримання обмеження щодо перевезень пасажирів на час карантину.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Головам ОДА і мерів великих міст поставлено завдання максимально збільшити кількість маршруток, автобусів, тролейбусів в своїх регіонах. Це допоможе дотримуватися обмеження в 10 і 20 пасажирів. Закликаю кожного голову ОДА і кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність та активно і ефективно вирішувати транспортні проблеми у вашому регіоні. Це дуже важливо для здоров'я всіх українців", - сказав він.

Президент також нагадав, що до контролю за дотриманням перевізниками обмежень притягнуто 15 тис. поліцейських.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські в Києві не давали людям сісти у транспорт.

У Нацполіції повідомили, що контролюють громадський транспорт тільки на кінцевих зупинках.

Тим часом поліцейські склали 405 адміністративних протоколів і відкрили 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину.

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