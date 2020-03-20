Президент Володимир Зеленський закликає місцеву владу максимально збільшити кількість громадського транспорту для дотримання обмеження щодо перевезень пасажирів на час карантину.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.



"Головам ОДА і мерів великих міст поставлено завдання максимально збільшити кількість маршруток, автобусів, тролейбусів в своїх регіонах. Це допоможе дотримуватися обмеження в 10 і 20 пасажирів. Закликаю кожного голову ОДА і кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність та активно і ефективно вирішувати транспортні проблеми у вашому регіоні. Це дуже важливо для здоров'я всіх українців", - сказав він.



Президент також нагадав, що до контролю за дотриманням перевізниками обмежень притягнуто 15 тис. поліцейських.



Як повідомляли Українські Новини, поліцейські в Києві не давали людям сісти у транспорт.



У Нацполіції повідомили, що контролюють громадський транспорт тільки на кінцевих зупинках.



Тим часом поліцейські склали 405 адміністративних протоколів і відкрили 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину.