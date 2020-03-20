підписатися на розсилку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Лещенко у березні задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці"
20 березня 2020, пʼятниця, 11:30 9
Економіка 2020-03-20T13:45:03+02:00
Українські Новини
Лещенко у березні задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці"

Лещенко у березні задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці"

Ярина Вацяк
Сергій Лещенко, зарплата чиновників, Укразалізниця
Сергій Лещенко на Burning Man-2018. Фото: instagram.com/sergii_leshchenko
Сергій Лещенко на Burning Man-2018. Фото: instagram.com/sergii_leshchenko

Член спостережної ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко в березні задекларував 332 063 гривні винагороди за роботу як члена спостережної ради, таку ж суму він задекларував у лютому.

Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 6 березня Лещенко отримав гонорар у сумі 332 063 гривні.

Джерелом коштів є роботодавець - "Укрзалізниця".

Як повідомляли Українські Новини, у січні Лещенко отримав 136 тисяч гривень зарплати в "Укрзалізниці".

В кінці січня спостережна рада акціонерного товариства "Укрзалізниця" призначила колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергія Лещенко головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції.

У грудні 2019 представниками держави в наглядовій раді "Укрзалізниці" призначено Олег Журавльов, радник міністра інфраструктури України Владислав Криклій, і екс-нардеп від "БПП", журналіст Сергій Лещенко.

В листопаді колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".

Більше новин про: Сергій Лещенко зарплата чиновників Укразалізниця

Перша людина в Україні вилікувалася від коронавірусу
В Україні можуть ввести комендантську годину через коронавірус
Новини
У Києві перенесли прийом документів у перші класи 13:50
Т.в.о. президента "Енергоатому" в березні задекларував 600 тис. гривень зарплати 13:31
Таблетки. Фото: pixabay.com
Не парацетамолом єдиним: ВООЗ дозволила знімати симптоми коронавірусу ібупрофеном 13:05
Зеленський закликає місцеву владу максимально збільшити кількість громадського транспорту 13:03
Bolt і Uber безкоштовно возитимуть лікарів на роботу в Києві 13:02
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ 09:49
Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19
Прості поради, які допоможуть захиститися від коронавірусу на роботі 07:30
Кононенко купує обладнання двом лікарням на окрузі, де програв вибори "Слузі народу" 11:25
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ 16:31
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус 13:32
Коронавірус. Фото: pixabay
З'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу в Україні 22:25
Володимир Пилипенко: надзвичайний стан - бути чи не бути 11:07 Думка
більше новин
Вчора МОЗ отримав 56 підозр на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok