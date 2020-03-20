Лещенко у березні задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці"

Член спостережної ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко в березні задекларував 332 063 гривні винагороди за роботу як члена спостережної ради, таку ж суму він задекларував у лютому. Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій, передають Українські Новини. Згідно з ним, 6 березня Лещенко отримав гонорар у сумі 332 063 гривні. Джерелом коштів є роботодавець - "Укрзалізниця". Як повідомляли Українські Новини, у січні Лещенко отримав 136 тисяч гривень зарплати в "Укрзалізниці". В кінці січня спостережна рада акціонерного товариства "Укрзалізниця" призначила колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергія Лещенко головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції. У грудні 2019 представниками держави в наглядовій раді "Укрзалізниці" призначено Олег Журавльов, радник міністра інфраструктури України Владислав Криклій, і екс-нардеп від "БПП", журналіст Сергій Лещенко. В листопаді колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".