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27 января 2020, понедельник, 12:51 86
Транспорт 2020-01-27T12:54:48+02:00
Українські Новини
Экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный комитет "Укрзализныци"

Экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный комитет "Укрзализныци"

Оксана Соболь
Укрзализныця, Сергей Лещенко, борьба с коррупцией, Коррупция в
Сергей Лещенко
Сергей Лещенко

Наблюдательный совет акционерного общества "Укрзализныця" назначила бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, решение о создании данного комитета набсовет принял 23 января.

Кроме Лещенко членами комитета стали внештатный советник бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана Адомас Аудицкас, который также является членом набсовета ПАО "Магистральные газопроводы Украины", и экономист Андерс Ослунд.

Все они входят в набсовет "Укрзализныци".

Отмечается, что создание комитета даст возможность отслеживать работу компании в направлении комплаенса и борьбы с коррупцией.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци".

Кравцов собрался в отставку с должности предправления компании.

В ноябре премьер-министр Алексей Гончарук заявил о высоком уровне коррупции в "Укрзализныце".

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