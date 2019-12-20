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20 декабря 2019, пятница, 13:58 11
Политика 2019-12-20T14:00:01+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил новых членов набсовета "Укрзализныци"

Кабмин назначил новых членов набсовета "Укрзализныци"

Таня Войтюк
Укрзализниця, Сергей Лещенко, Назначение, Кабмин
Поезд. Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поезд. Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Правительство досрочно прекратило полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Даниэля Билака и Константина Марьевича как представителей государства.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 1309 от 18 декабря 2019 года, обнародованном на сайте правительства.

Как отмечается в распоряжении, вместо Билака и Марьевича представителями государства в в набсовете "Укрзализныци" будут Олег Журавлев, советник министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, и экс-нардеп от "БПП", журналист Сергей Лещенко.

Также Кабмин уполномочил государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака подписать гражданско-правовые договора с будущими членами набсовета.

В данный момент в состав набсовета "Укрзализныци" входят четыре независимых члена: экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (глава набсовета), старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун и Матье Андреас, до недавнего времени бывший старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

Представителем государства после увольнения Билака и Марьевича в набсовете "Укрзализныци" остался президент Украинской академии корпоративного управления Адомас Аудицкас.

Как сообщали Українські Новини, суд избрал экс-депутату Рады Ищенко (БПП) личное обязательство до 6 февраля 2020.

Напомним, в наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко. По словам Дубинского, назначение Лещенко стало возможным благодаря его тесным отношениям с генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом.

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