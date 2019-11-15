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15 ноября 2019, пятница, 11:24 83
Кабмин 2019-11-15T12:30:02+02:00
Українські Новини
Коррупция там дикая. Мы будем принимать кадровые решения в ближайшее время, - Гончарук об "Укрзализныце"

Коррупция там дикая. Мы будем принимать кадровые решения в ближайшее время, - Гончарук об "Укрзализныце"

Коррупция, Укрзализныця, Евгений Кравцов, Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что коррупция в акционерном обществе "Укрзализныця" "дикая" и нужно принимать кадровые решения, чтобы остановить этот процесс.

Об этом Гончарук сказал в эфире телеканала "1+1", комментируя митинги железнодорожников, передают Українськi Новини.

"На плакатах были перечислены отдельные руководители "Укразализныци" и главная претензия к ним, что коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там дикая, крадут почти на всем и конца-края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время", - сказал он.

По словам Гончарука, люди протестуют, в первую очередь, против коррупции.

Также они обеспокоены тем, что могут потерять работу.

По мнению премьера, эта проблема возникла из-за неэффективной работы менеджмента "Укразализныци" и, как следствие, убыточности компании.

Как сообщали Українськi Новини, 10 января 2019 года Кабинет Министров назначил Евгения Кравцова на должность председателя правления акционерного общества "Укрзализныця".

Ранее, и. о. главы "Укрзализныци" Кравцов получал 920 тыс. грн в месяц, сотрудник, ведущий Facebook "Укрзализныци", зарабатывает 117 тыс. грн в месяц.

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