Гривна на межбанке обвалилась еще на 44 копейки

В то время, как гривна обвалилась на 53 копейки, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 32 коп. в четверг снизился на 44 коп. до 27,84 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,75-27,80 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,86-27,89 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,81-27,87 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,27% с 23,74 UAH\/USD до 27,84 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, население Украины купило $300 млн за первую неделю кризиса. А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH\/USD на ближайшие недели. Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. А Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом. Также НБУ дал советы по расчетам и обращению с деньгами в период карантина.