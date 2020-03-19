Гривна на межбанке обвалилась еще на 44 копейки

В то время, как гривна обвалилась на 53 копейки, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 32 коп. в четверг снизился на 44 коп. до 27,84 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,75-27,80 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,86-27,89 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,81-27,87 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,27% с 23,74 UAH/USD до 27,84 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, население Украины купило $300 млн за первую неделю кризиса.

А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. А Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

Также НБУ дал советы по расчетам и обращению с деньгами в период карантина.