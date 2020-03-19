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19 марта 2020, четверг, 17:15 79
Экономика 2020-03-19T17:16:14+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке обвалилась еще на 44 копейки

Гривна на межбанке обвалилась еще на 44 копейки

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Межбанк, курс гривны на межбанке
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как гривна обвалилась на 53 копейки, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 32 коп. в четверг снизился на 44 коп. до 27,84 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,75-27,80 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,86-27,89 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,81-27,87 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,27% с 23,74 UAH/USD до 27,84 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, население Украины купило $300 млн за первую неделю кризиса.

А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. А Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Также НБУ дал советы по расчетам и обращению с деньгами в период карантина.

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