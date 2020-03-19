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19 марта 2020, четверг, 16:28 148
Силовые структуры 2020-03-19T17:45:58+02:00
Українські Новини
Фейки про коронавирус: Киберполиция развенчала самые известные

Фейки про коронавирус: Киберполиция развенчала самые известные

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, фейки, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Киберполиция. Фото: Itc
Киберполиция. Фото: Itc

Киберполиция получила 20 обращений от граждан о распространении ложной информации о карантине из-за коронавируса, который могут продлить в зависимости от эпидситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

Согласно ему, чаще всего граждане сообщали о распространении ложной информации о запрете выхода детей на улицу.

Также киберполицию информировали о распространении слухов о продлении карантина до лета.

Все обращения поступали на электронный адрес сервисной службы киберполиции.

Тем временем, сообщество "По той бік новин" развенчало ряд фейков, которые распространяют по сети.

Так, сообщается, что ложной информацией является:

  • информация про отсрочку в два месяца на оплату коммунальных услуг;
  • информация про отмену прививок и планового проведения вакцинации;
  • информация, что запорожской поликлинике отказываются принимать людей пенсионного возраста;
  • информация о том, какая группа крови подвержена коронавирусу;
  • информация о создании служб для бесплатной проверки на коронавирус и для выдачи медицинских масок;
  • информация про лекарства от коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта Служба безопасности Украины и Нацполиция привлекли 5 лиц к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, а также прекратили деятельность еще одного агитатора.

Ранее сообщалось о том, что КГГА опровергла миф, что детей нельзя выпускать на улицу во время карантина.

Тем временем, в сети появился новый фейк о лекарстве от коронавируса, а в Черновицкой области накажут мужчину за ложную информацию о Covid-19.

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