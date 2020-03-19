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19 березня 2020, четвер, 16:36 37
Силові структури 2020-03-19T19:30:04+02:00
Українські Новини
Фейки про коронавірус: Кіберполіція розвінчала найвідоміші

Фейки про коронавірус: Кіберполіція розвінчала найвідоміші

Елена Новикова
Карантин, фейки, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Киберполиция. Фото: Itc
Киберполиция. Фото: Itc

Кіберполіція отримала 20 звернень від громадян про поширення неправдивої інформації про карантин через коронавірус, який можуть продовжити в залежності від епідситуації. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно йому, найчастіше громадяни повідомляли про поширення неправдивої інформації про заборону виходу дітей на вулицю.

Також кіберполіцію інформували про поширення чуток про продовження карантину до літа.

Всі звернення надходили на електронну адресу сервісної служби кіберполіції.

Тим часом, спільнота "По той бік новин" розвінчала ряд фейків, які поширюють через мережу.

Так, повідомляється, що помилковою є:

  • інформація про відстрочку в два місяці на оплату комунальних послуг;
  • інформація про скасування щеплень і планового проведення вакцинації;
  • інформація, що запорізької поліклініці відмовляються приймати людей пенсійного віку;
  • інформація про те, яка група крові схильна до коронавірус;
  • інформація про створення служб для безкоштовної перевірки на коронавірус і для видачі медичних масок;
  • інформація про ліки від коронавирусу.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня Служба безпеки України і Нацполіція притягли 5 осіб до відповідальності за поширення неправдивої інформації про коронавірус, а також припинили діяльність ще одного агітатора.

Раніше повідомлялося про те, що КМДА спростувала міф, що дітей не можна випускати на вулицю під час карантину.

Тим часом, у мережі з'явився новий фейк про ліки від коронавірусу, а в Чернівецькій області покарають чоловіка за неправдиву інформацію про Covid-19.

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